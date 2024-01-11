Адміністрація Байдена підтримує закон про конфіскацію заморожених активів РФ - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує закон, що дає змогу конфіскувати близько $300 млрд заморожених російських активів, повідомляє Bloomberg.

Агентству вдалося ознайомитися з листопадовим документом Ради національної безпеки США (РНБ) комітету Сенату з міжнародних відносин, згідно з яким адміністрація президента вітає "в принципі" законопроєкт, що дозволить їй конфіскувати російські активи.

"Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для арешту російських суверенних активів в інтересах України", - зазначено в записці РНБ.

Зазначається, що ці активи підуть на відновлення України.

Крім того, Bloomberg повідомляє, що Білий дім також хоче узгодити цей крок із союзниками із G7, особливо в Європі, де зберігаються заморожені російські активи на суму близько $200 млрд.

Агентство уточнює, що підтримка Байденом цього кроку з'явилася після того, як республіканці в Конгресі заблокували фінансування України на суму понад $60 млрд.