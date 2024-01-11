Події

09:33 11.01.2024

Адміністрація Байдена підтримує закон про конфіскацію заморожених активів РФ - ЗМІ

1 хв читати
Адміністрація Байдена підтримує закон про конфіскацію заморожених активів РФ - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує закон, що дає змогу конфіскувати близько $300 млрд заморожених російських активів, повідомляє Bloomberg.

Агентству вдалося ознайомитися з листопадовим документом Ради національної безпеки США (РНБ) комітету Сенату з міжнародних відносин, згідно з яким адміністрація президента вітає "в принципі" законопроєкт, що дозволить їй конфіскувати російські активи.

"Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для арешту російських суверенних активів в інтересах України", - зазначено в записці РНБ.

Зазначається, що ці активи підуть на відновлення України.

Крім того, Bloomberg повідомляє, що Білий дім також хоче узгодити цей крок із союзниками із G7, особливо в Європі, де зберігаються заморожені російські активи на суму близько $200 млрд.

Агентство уточнює, що підтримка Байденом цього кроку з'явилася після того, як республіканці в Конгресі заблокували фінансування України на суму понад $60 млрд.

Теги: #адміністрація #байден #активи_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:09 07.01.2024
Байден виступить зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні" 7 березня

Байден виступить зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні" 7 березня

14:25 06.01.2024
Зеленський: Рішення Заходу про використання заморожених російських активів для підтримки України буде справедливим і законним

Зеленський: Рішення Заходу про використання заморожених російських активів для підтримки України буде справедливим і законним

13:16 03.01.2024
Західні партнери впритул наблизилися до вирішення питання передання Україні заморожених активів РФ - Шмигаль

Західні партнери впритул наблизилися до вирішення питання передання Україні заморожених активів РФ - Шмигаль

16:31 28.12.2023
До АРМА передано активи російських олігархів на 11,5 млрд грн - ДБР

До АРМА передано активи російських олігархів на 11,5 млрд грн - ДБР

11:57 25.12.2023
Україна очікує рішення "Великої сімки" про конфіскацію заморожених російських активів - Жовква

Україна очікує рішення "Великої сімки" про конфіскацію заморожених російських активів - Жовква

17:09 22.12.2023
Байден надав Мінфіну додаткові інструменти для обмеження імпорту деяких товарів із РФ, зокрема алмазів

Байден надав Мінфіну додаткові інструменти для обмеження імпорту деяких товарів із РФ, зокрема алмазів

16:59 22.12.2023
Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

17:52 15.12.2023
В ОП розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів від заарештованих активів РФ

В ОП розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів від заарештованих активів РФ

04:19 14.12.2023
Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена

Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена

07:44 13.12.2023
Ми готові до компромісу, але брати фінансування України в заручники неправильно - Байден

Ми готові до компромісу, але брати фінансування України в заручники неправильно - Байден

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ізраїль продовжив посвідку на проживання для українців до кінця року

Сили оборони за добу ліквідували 830 окупантів

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 13 людей, серед них два іноземці

Внаслідок ракетного удару по Харкову дев'ять постраждалих

Окупанти вдарили по цивільному об'єкту в Харкові, висока ймовірність жертв

ОСТАННЄ

Ізраїль продовжив посвідку на проживання для українців до кінця року

За добу ворог випустив 482 снаряди по Херсонській області, поранено трьох людей - ОВА

Сили оборони за добу ліквідували 830 окупантів

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 13 людей, серед них два іноземці

Кількість постраждалих унаслідок удару по центру Харкова зросла до 12

На фронті відбулося 73 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 24 атаки противника

Українська авіація за добу атакувала сім районів скупчення сил противника

Дев'ятьох членів хасидської громади Нью-Йорка заарештували і звинуватили в таємному підкопі до історичної синагоги

Alaska і United скасовують більше рейсів, оскільки Boeing досліджує "проблему якості"

Артеміда: У НАСА відкладають повернення польотів пілотованих екіпажів на Місяць

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА