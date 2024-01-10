Події

20:15 10.01.2024

Окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду Донецької області, загинула людина

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Одна людина загинула внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по вугледобувному підприємству в місті Мирноград Покровського району Донецької області в середу, повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС України в Донецькій області у фейсбуці.

"Зранку ворог завдав удару по одному з вугільно-видобувних підприємств міста Мирноград. Ракета влучила у триповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталося часткове руйнування будівлі з 3 по 1 поверх. За інформацією, під завалами перебувала 1 людина. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону з-під завалів витягли тіло чоловіка (анкетні дані встановлюються)", - ідеться в повідомленні.

На місці проведення робіт рятувальниками було розібрано 85 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, аварійно-рятувальні роботи завершено.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #мирноград

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