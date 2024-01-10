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10:31 10.01.2024

Через негоду в Україні без світла понад 500 населених пунктів - Міненерго

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Через негоду в Україні без світла понад 500 населених пунктів - Міненерго

Через негоду - шквальний вітер, обмерзання ліній, падіння опор та ожеледицю - залишаються знеструмленими 523 населені пункти, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в середу, найбільше знеструмлених через негоду населених пунктів у Дніпропетровській області - 186. У Кіровоградській області - 107, Миколаївській - 99, Одеській - 97. Також є відключення через негоду в Чернігівській, Сумській, Запорізькій областях.

Міненерго зазначило, що протягом доби заживлено майже 500 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути людям світло. Для робіт з усунення пошкоджень та відновлення електропостачання задіяно 153 бригади, 422 робітники, 174 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Теги: #негода #знеструмлення

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