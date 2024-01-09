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22:02 09.01.2024

РФ посилила примусову мобілізацію в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей

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РФ посилила примусову мобілізацію в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей

Російські війська активізували механізми примусової мобілізації в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Наразі чекісти особливу увагу зосередили на фермерах: по господарствах у низці населених пунктів росіяни розіслали письмові вимоги негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ГУР.

Зазначається, що окупанти погрожують місцевому населенню в разі невиконання директиви.

"Сільськогосподарські підприємства або окремі фермери каратимуться штрафами в розмірі 400 тисяч рублів (близько $4500), однак сплата цієї суми аж ніяк не гарантує уникнення участі у війні проти України в лавах армії держави-агресора Росії", - наголошується в повідомленні.

За даними ГУР, активізація примусової мобілізації, до якої зараз вдаються росіяни на тимчасово окупованих територіях України, викликана необхідністю покривати втрати особового складу, а також зниженням підтримки війни серед російського населення.

 

 

 

Теги: #рф #окупація

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