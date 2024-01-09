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17:17 09.01.2024

Зловмисники за вказівками з телеграм-каналу за грошову винагороду підпалювали релейні шафи на залізниці Київщини - прокуратура

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Правоохоронці встановлюють замовників підпалів релейних шаф на залізниці в Київській області, затримано чотирьох виконавців злочину, інформують у прокуратурі Київської області.

У повідомленні облпрокуратури в телеграм-каналі у вівторок зазначено, що встановлено чотирьох зловмисників, які підпалювали релейні шафи на залізниці в Київській області, їм повідомлено про підозру за фактами умисного знищення чужого майна та пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 КК України).

"За даними слідства, підозрювані на одному із залізничних перегонів Київської області облили легкозаймистою рідиною та підпалили релейну шафу сигнальної установки. Це порушило роботу транспорту", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, встановлено, що підпал вони здійснили "на виконання вказівки невстановленої особи в месенджері у телеграмі".

"За грошову винагороду підозрювані здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали. Правоохоронці встановлюють замовників цього злочину", - наголошують в облпрокуратурі.

Досудове розслідування проводять слідчі Бориспільського управління поліції в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ в Києві та Київській області.

 

Теги: #прокуратура #залізниця #злочинці

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