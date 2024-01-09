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16:06 09.01.2024

Учасники Ставки погодили подальші кроки для посилення захисту населених пунктів і критичної інфраструктури ППО

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Учасники Ставки погодили подальші кроки для посилення захисту населених пунктів і критичної інфраструктури ППО

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок засідання Ставки верховного головнокомандувача, де учасники серед іншого погодили наступні кроки для посилення ППО.

"Важлива Ставка. Командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно. Разом із ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами", - написав президент у телеграм-каналі.

Також у рамках засідання було систематизовано поточні й майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній виробництв озброєння.

"Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", - зазначив Зеленський.

"Інша важлива тема - ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об'єктів критичної інфраструктури", - додав глава держави.

 

Теги: #ставка #ппо

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