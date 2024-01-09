Видавництво BookChef залучає аудиторів для надання підтвердження відсутності будь-яких операцій із РФ

Видавництво BookChef змінює власника і залучає аудиторів для надання підтвердження відсутності будь-яких операцій із РФ.

"Ми робимо все, щоб найближчим часом отримати та надати вам всі важливі документи щодо відсутності співпраці з країною-терористом. BookChef змінює власника та залучає аудиторів до перевірки та надання підтвердження про відсутність будь-яких операцій з РФ. Так само компанія очікує від правоохоронних органів документального підтвердження відсутності жодних порушень в діяльності компанії", - йдеться в заяві видавництва, розміщеній у фейсбуці у вівторок.

У компанії також заявили, що вихід усіх запланованих книг відбудеться за видавничим планом.

Пізніше керівник BookChef Олександр Кірпічов заявив, що його сім'я вирішила викупити видавництво.

"Ми з Кариною вирішили купити видавництво BookChef, в якому з самого початку й досі я є керівником. Поточний власник компанії Андрій Плєхов жодного разу не отримував дивідендів, бо завжди всі прибутки ми реінвестували в розвиток компанії, що вважаю цілком вірним рішенням", - написав він у фейсбуці.

За словами Кірпічова, за кілька місяців до виходу публікації розслідування у видавництві була комплексна перевірка правоохоронних органів, які не знайшли жодних порушень у діяльності компанії.

На його думку, перевірки "були лише першим етапом замовників атаки на "Букшеф".

"Щодо минулого етапу "Букшеф" в якості підрозділу "Форс Україна", так дійсно під брендом "Букшеф" в "Форсі" виходили українською книги небагатьох російських авторів, що на той час було не лише не заборонено, а вони видавалися в багатьох українських провідних видавництвах, відвідували літературні події тощо", - додав Кірпічов.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2023 року видання "Сенсор" оприлюднило розслідування, у якому, зокрема, йдеться про зв'язки видавництва BookChef із РФ. Після цього низка розповсюджувачів видавничої продукції, серед яких книжкова мережа "Книгарня "Є", книжкова платформа Yakaboo, видавництво Vivat, видавництво КДС, книжкова мережа "КнигоЛенд" і Readeat, зняли з продажу книги видавництва Bookchef.

У самому BookChef тоді заявили, що компанія ТОВ "Видавництво "Букшеф" ніколи не купувала права в російських компаніях і не платила за своє існування жодної копійки контрагентам із країни-агресора.