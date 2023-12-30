"Книгарня "Є", Yakaboo, Vivat, КДС, "КнигоЛенд" і Readeat зняли з продажу книжки видавництва Bookchef після розслідування щодо зв'язків із РФ

Книжкова мережа "Книгарня "Є", книжкова платформа Yakaboo, видавництво Vivat, видавництво КДС, книжкова мережа "КнигоЛенд" і Readeat зняли з продажу книги видавництва Bookchef після журналістського розслідування про зв'язки з РФ.

"Bookchef, як один із наших постачальників, запевняв нас про відсутність зв'язків із Росією, республікою Білорусь або контрагентами на цих територіях. Оскільки розслідування медіа "Сенсор" та OSINT-спільноти "Мольфар" наводить факти про протилежне, ми ухвалили рішення припинити продаж книжок видавництва Bookchef у мережі "Книгарня "Є" та інтернет-магазині", - йдеться в заяві мережі "Книгарня "Є".

Книжкова платформа Yakaboo наголошує, що у складні часи для країни та народу будь-які зв'язки з агресором огидні та неприйнятні.

"Тому Yakaboo негайно припиняє співпрацю з видавництвом Bookchef. Книги цього видавництва більше не з'являться на полицях нашої книгарні та на наших майданчиках!", - йдеться в повідомленні.

У видавництві Vivat також заявили, що доки очікують на відповідь від Bookchef, усі їхні книжки буде вилучено з мережі книгарень та з онлайн-магазину.

"КнигоЛенд завжди дотримувався чіткої української позиції, а також всіляко сприяв розвитку української книги та українських видавництв... Однак розслідування медіа наводить факти зв'язків кінцевих бенефіціарів видавництва з країною-агресором, ми вирішили тимчасово призупинити продаж продукції видавництва Bookchef до роз'яснення ситуації", - ідеться в заяві.

Видавництво КСД також заявило, що, як і більшість колег по ринку, занепокоєне результатами розслідування і одразу ж запросило представників видавництва.

"Ми очікуємо на їхню офіційну відповідь, а поки що вирішили прибрати з продажу книжки видавництва Bookchef. Процес займе деякий час, працюємо над цим", - ідеться в повідомленні.

Серед іншого, у книгарні Readeat заявили, що для них неприйнятно працювати з бізнесами, так чи інакше пов'язаними з країною-агресором, тому до офіційної відповіді Bookchef вони прибрали з продажу книжки цього видавництва.

Своєю чергою, у видавництві Bookchef заявили, що на момент створення компанії власники, керівники та особи, які брали участь в управлінні, були і залишаються громадянами України.

"Після кількох років існування видавництва Форс редакція Bookchef виявила бажання відокремитися і займатися виключно виданням української книги для українського читача. Оскільки такі ідеї відрізнялися від стратегії власника щодо розвитку Форсу, команда домовилася про створення окремого видавництва Bookchef і про можливість у майбутньому юридичного трансферту повного контролю та володіння на користь керівництва компанії ТОВ "Видавництво Букшеф", - ідеться в повідомленні.

Також у видавництві наголосили, що нова компанія ТОВ "Видавництво "Букшеф" ніколи не купувала права в російських компаніях і не платила за своє існування жодної копійки контрагентам із країни-агресора.

"Ми неодноразово відповідали всім, хто запитував, що зараз ми займаємося перереєстрацією багатьох ліцензій, які були придбані на Форс у перші роки існування. Також ми чекаємо від власника документів для перереєстрації компанії згідно з нашими домовленостями", - підсумували у видавництві.

Як повідомлялося, раніше видання "Сенсор" оприлюднило розслідування, у якому, серед іншого, йдеться про зв'язки видавництва Bookchef із Росією.