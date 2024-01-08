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21:42 08.01.2024

Через негоду відсутнє електропостачання в семи районах Одеської області, функціонують Пункти незламності

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Через негоду відсутнє електропостачання в семи районах Одеської області, функціонують Пункти незламності

У семи районах Одеської області внаслідок несприятливих погодних умов відсутнє електропостачання, наразі функціонують Пункти незламності, повідомив голова ОДА Олег Кіпер.

Так, він інформує, що електропостачання відсутнє в Подільському районі в 58 населених пунктах (20 827 осіб), аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення. Централізоване водо-, тепло-, газопостачання наявне. Дороги проїзні, ожеледиця, опади у вигляді снігу, підрядна та комунальна техніка працює.

Також у Березівському районі 4 населені пункти частково без електроенергії, 79 - повністю (31 600 жителів). Газо-, тепло- і водопостачання є.

У Роздільнянському районі без електропостачання - 66 населених пунктів (25 920 осіб); 2 - частково. Там працюють бригади ДТЕК. Водночас тепло, водо- і газопостачання у штатному режимі.

У Білгород-Дністровському районі частково відсутнє електроживлення в місті Білогород-Дністровський і селі Старосілля. В інших громадах усе працює у штатному режимі. Комунальні підприємства та дорожні служби проводять розчищення.

В Ізмаїльському районі енергопостачання відсутнє в 14 населених пунктах (28 362 особи). Крім того, у м. Ізмаїл котельня має витік, одна будівля зараз без опалення. Завтра з ранку 09.01. ремонтні роботи будуть продовжені. Водопостачання, газопостачання на території району працює в штатному режимі.

В Одеському районі електропостачання відсутнє повністю в 16 населених пунктах (6785 жителів). Працюють генератори, заявки в ДТЕК подано.

У Болградському районі відсутнє електропостачання в 6 населених пунктах. Ведуться ремонтні роботи.

"По всій області функціонують пункти незламності. Усі служби працюють у посиленому режимі", - наголосив Кіпер.

 

 

 

Теги: #негода #одеська_область #наслідки

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