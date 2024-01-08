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19:21 08.01.2024

Комітет із соцполітики запропонував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію з урахуванням альтернативних законопроєктів

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Комітет із соцполітики запропонував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію з урахуванням альтернативних законопроєктів

Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів висловився за доопрацювання урядового законопроєкту про мобілізацію з урахуванням альтернативних законопроєктів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет із соціальної політики Ради одноголосно (!) ухвалив таке рішення щодо урядового законопроєкту про мобілізацію:... Рекомендувати головному комітету з цього законопроєкту (комітету з питань національної безпеки і оборони) доопрацювати урядовий законопроєкт з урахуванням альтернативних законопроєктів", - написав Гончаренко в телеграмі в понеділок.

За його словами, комітет також рекомендував розробити окремий законопроєкт про звільнення військовослужбовців строкової служби.

Як повідомлялося, антикорупційний комітет у понеділок вирішив, що законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який є основним під час підготовки до розгляду на пленарному засіданні цього законопроєкту, рішення щодо документа винесе у вівторок.

Законопроєкт №10378 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення окремих питань мобілізації зареєстровано у Верховній Раді 25 грудня 2023 р. У парламенті також зареєстровано три альтернативні законопроєкти про мобілізацію, серед яких і законопроєкт авторства Гончаренка (№10378-1).

 

 

 

Теги: #рада #комітет #доопрацювання #законопроєкт

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