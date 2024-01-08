Через негоду в Запорізькій області знеструмлено 54 населених пункти, без електропостачання - близько 16 тисяч абонентів

Через складні погодні умови в Запорізькій області знеструмлено 54 населених пункти, без електропостачання залишаються близько 16 тисяч абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Через негоду в області знеструмлено 54 населених пункти, сім із них - частково. Без електрики залишаються понад 16 тисяч абонентів. Близько 10 тисяч - в обласному центрі", - написав Малашко в телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, у ліквідації наслідків стихії задіяно 26 бригад і 23 одиниці техніки. "Фахівці працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зазначив він.

"На дорогах області працює снігоприбиральна техніка, розчищено понад 400 кілометрів доріг, використано близько 350 тонн піщано-соляної суміші. Значних ускладнень у русі станом на цю годину немає. Але варто враховувати, що місцями є намерзання та ожеледиця", - наголосив Малашко.

Очільник ОВА нагадав, що за інформацією синоптиків, ожеледиця зберігатиметься весь день і ніч.