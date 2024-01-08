У Києві на Троєщині загорівся тролейбус, ніхто з пасажирів не постраждав - КМДА

У столиці на Троєщині загорівся тролейбус №37А, ніхто з пасажирів не постраждав, на місці події працюють необхідні служби, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Усі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. По медичну допомогу ніхто з пасажирів не звернувся", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією від "Київпастрансу", транспортний засіб був у справному стані й перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. Попередньою версією причини загоряння є підпал зсередини салону.

"Наразі на місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи", - додали в КМДА.