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Мінкультури зареєструвало 31 претендента на членство в наглядовій раді УКФ, рейтингове інтернет-голосування стартує 8 січня

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Мінкультури зареєструвало 31 претендента на членство в наглядовій раді УКФ, рейтингове інтернет-голосування стартує 8 січня

Міністерство культури та інформаційної політики України зареєструвало 31 претендента на членство в оновленій наглядовій раді Українського культурного фонду (УКФ).

"Триває формування нового складу наглядової ради Українського культурного фонду - одного з органів управління УКФ. До Міністерства культури та інформаційної політики подали документи 20 претендентів від закладів культури та 11 від громадських об'єднань", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства.

Зазначається, що міністерство зареєструвало 31 кандидата з дев'яти областей України (з Донецької, Івано-Франківської, Житомирської, Львівської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Київської), а також із Києва.

Рейтингове інтернет-голосування з обрання представників закладів культури та громадських об'єднань до складу наглядової ради Фонду стартує 8 січня.

"Голосувати за новий склад наглядової ради уповноважені 103 особи від громадських об'єднань та 102 особи від закладів культури з 23-х областей України та столиці. Найбільше уповноважених - із Києва, Київської та Харківської областей. Їхня реєстрація тривала з 30 листопада до 26 грудня 2023 року", - розповіли в міністерстві.

Теги: #наглядова_рада #укф

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