У лікарні помер ще один постраждалий унаслідок обстрілу Харкова 2 січня

Кількість загиблих унаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову 2 січня збільшилася до 3 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, уночі в лікарні помер один із поранених унаслідок обстрілу Харкова, що стався 2 січня - 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, вранці 2 січня окупанти завдали серію ракетних ударів по центру Харкова, унаслідок чого загинули 2 жінки, 62 людини постраждали.