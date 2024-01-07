Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до двох осіб

Російська армія кілька годин безперервно обстрілювала житлові квартали Херсона. Били по одному з ринків і житлових будинках, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні рашисти обірвали життя двох херсонців. Мої співчуття родинам... Ще двоє людей перебувають у лікарні з пораненнями. Про них піклуються херсонські лікарі", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок обстрілу с. Садове Херсонської міської громади постраждав 73-річний чоловік.

"У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення живота. Потерпілого госпіталізували. Наразі йому надається медична допомога", - повідомляє Херсонська ОВА в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок прямого влучання в житловий будинок загинула одна жінка, ще одна - поранена.