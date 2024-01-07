Події

11:22 07.01.2024

У Хмельницькій області через негоду без електропостачання залишилися 26 населених пунктів

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У Хмельницькій області через негоду без електропостачання залишилися 26 населених пунктів

Через негоду без електропостачання залишилися 26 населених пунктів у трьох районах Хмельницької області, повідомляють у телеграм-каналі ОВА в неділю вранці.

"Станом на ранок, унаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 26 населених пунктів (із них 17 частково) в Ізяславській, Полонській і Хмельницькій громадах", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що без електроенергії залишився 4131 побутовий і 225 непобутових споживачів.

Для ремонту задіяно 5 бригад, 5 одиниць техніки, 16 робітників.

 

Теги: #негода #хмельницька_область #знеструмлення

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