У Хмельницькій області через негоду без електропостачання залишилися 26 населених пунктів

Через негоду без електропостачання залишилися 26 населених пунктів у трьох районах Хмельницької області, повідомляють у телеграм-каналі ОВА в неділю вранці.

"Станом на ранок, унаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 26 населених пунктів (із них 17 частково) в Ізяславській, Полонській і Хмельницькій громадах", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що без електроенергії залишився 4131 побутовий і 225 непобутових споживачів.

Для ремонту задіяно 5 бригад, 5 одиниць техніки, 16 робітників.