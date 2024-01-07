В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

В Україну з візитом прибула міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава, щоб обговорити подальшу підтримку Києва в умовах війни з РФ, повідомляє JAPAN.TODAY.

"Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава здійснила в неділю неоголошений візит до України, щоб запевнити в подальшій підтримці країни в умовах війни з Росією, що триває", - пише видання.

Камікава, яка вперше з моменту вступу на посаду у вересні відвідує Україну, проведе переговори з урядовцями, зокрема з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Зазначається, що візит міністра передує конференції, запланованій у Токіо 19 лютого, метою якої буде обговорення після військового відновлення України.

Як повідомляється на сайті МЗС Японії, під час візиту "міністр Камікава ще раз підтвердить українській стороні, що послідовна політика Японії в підтримці України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої важкої міжнародної ситуації".

Крім того, ідеться в повідомленні, "під час візиту міністр Камікава братиме участь у відвертому обговоренні з українськими партнерами зусиль із досягнення справедливого і міцного миру, яким українська сторона надає великого значення, а також потенціалу Японії для конкретного внеску в цей процес".

Планується, що під час цього візиту глава МЗС Японії візьме участь у церемонії передачі Україні великогабаритного енергетичного обладнання для надання допомоги в підготовці до зими.