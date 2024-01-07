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07:36 07.01.2024

ППО збила 21 із 28 ударних БПЛА, якими РФ атакувала південь і схід України

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ППО збила 21 із 28 ударних БПЛА, якими РФ атакувала південь і схід України

Сили протиповітряної оборони ліквідували 21 із 28 ударних БПЛА, якими РФ атакувала південь і схід України, повідомляють Повітряні сили ЗС України в неділю вранці.

"У ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - рф і трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донецької області. Основні напрямки удару - південь і схід", - йдеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

"21 ворожий БПЛА знищено силами і засобами Повітряних Сил і Сил оборони України", - зазначається в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

 

 

 

Теги: #бпла #ппо

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