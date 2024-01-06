Зеленський про ракетний удар РФ по Покровську: Росія має відчувати, що жоден із таких її ударів без наслідків не минеться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жоден із російських ракетних та інших видів ударів по українській території не минеться без відповідальності, і Україна має це забезпечити власними оборонними та політичними можливостями.

"У ці години в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300... Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках... Росія повинна відчувати - завжди відчувати, - що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми повинні це забезпечити - нашою силою, власними оборонними і політичними можливостями", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, наразі до розбору завалів і порятунку людей унаслідок удару залучено необхідні рятувальні сили, техніку ДСНС України.

Глава держави висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомлялося, вдень, 6 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, загинуло 11 осіб, серед них 5 дітей, також 8 осіб дістали поранення.

