Події

20:50 05.01.2024

Кулеба про слова представника Держдепу США щодо зменшення підтримки України: Не йдеться про 2024 рік, а коли Україна матиме достатньо зброї

1 хв читати
Кулеба про слова представника Держдепу США щодо зменшення підтримки України: Не йдеться про 2024 рік, а коли Україна матиме достатньо зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву представника Державного департаменту США Метью Міллера про те, що Вашингтон не буде підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-23 років.

"Не йдеться про підтримку у 2024 році. Державний департамент сказав, що коли Україна твердо стане на ноги, матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена. Але не йдеться про те, що у 2024 році вона буде зменшена, оскільки як сам сказав представник Держдепу, зараз Україна ще не там, і потребує підтримки в заявленому обсязі", - сказав Кулеба під час прямого ефіру в інстаграмі з журналістом Вадимом Карп'яком.

Раніше на брифінгу представник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США підтримуватимуть Україну, але "не будуть підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, оскільки хочуть допомогти Україні побудувати власну військово-промислову базу".

 

 

Теги: #сша #думка #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 04.01.2024
США не побачили зловживань з боку українських військових, ЗСУ правильно використовують усе американське озброєння для захисту своєї країни - Кірбі

США не побачили зловживань з боку українських військових, ЗСУ правильно використовують усе американське озброєння для захисту своєї країни - Кірбі

06:57 04.01.2024
Радбез ООН закликав хуситів припинити напади на морські судна

Радбез ООН закликав хуситів припинити напади на морські судна

05:41 04.01.2024
Українська торговельна мережа кафе-магазинів "Молоко від фермера" вийшла на ринок США

Українська торговельна мережа кафе-магазинів "Молоко від фермера" вийшла на ринок США

23:50 03.01.2024
Кулеба: ресурсів для надання Україні необхідної допомоги достатньо, закликаємо всіх партнерів прискорити ухвалення рішень

Кулеба: ресурсів для надання Україні необхідної допомоги достатньо, закликаємо всіх партнерів прискорити ухвалення рішень

21:10 03.01.2024
Порошенко розказав американцям про наслідки ракетних ударів і закликав Конгрес пришвидшити допомогу Україні

Порошенко розказав американцям про наслідки ракетних ударів і закликав Конгрес пришвидшити допомогу Україні

19:35 03.01.2024
Зеленський про обмін військовополоненими: Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативними будуть переговори щодо обмінів

Зеленський про обмін військовополоненими: Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативними будуть переговори щодо обмінів

01:45 03.01.2024
США та Велика Британія обговорили подальшу підтримку України

США та Велика Британія обговорили подальшу підтримку України

23:24 02.01.2024
Єрмак і Салліван погодили важливість посилення ППО для України на тлі терористичних атак РФ

Єрмак і Салліван погодили важливість посилення ППО для України на тлі терористичних атак РФ

23:18 02.01.2024
Кулеба: ми перебуваємо у другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні

Кулеба: ми перебуваємо у другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні

08:02 30.12.2023
Китайська повітряна куля-шпигун використовувала американський інтернет-провайдер для комунікації про своє місцезнаходження

Китайська повітряна куля-шпигун використовувала американський інтернет-провайдер для комунікації про своє місцезнаходження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом посередництво Туреччини в обміні полоненими з РФ, поверненні депортованих дітей і звільненні утримуваних РФ кримських татар

Витримати цей рік означає витримати всю війну

Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" - тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави

ЗСУ влучили у ворожий склад боєприпасів поблизу с. Первомайського в тимчасово окупованому Криму

Продукцію "Київгуми" доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело

ОСТАННЄ

Телемарафону бракує глибоких дискусій з важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті - Стефанчук

Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати

Ердоган у розмові із Зеленським заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника й провести переговори для забезпечення миру в Україні

Бельгія, яка головує в ЄС, має намір працювати над форматом переговорів про членство України в ЄС

Зеленський обговорив з Ердоганом посередництво Туреччини в обміні полоненими з РФ, поверненні депортованих дітей і звільненні утримуваних РФ кримських татар

Війська РФ тричі атакували Нікополь і Марганецьку громаду з артилерії, чотири рази - з використанням БПЛА

Витримати цей рік означає витримати всю війну

Залужний і головком сил НАТО в Європі Каволі обговорили питання протидії ракетним атакам РФ і можливі дії противника найближчими тижнями та місяцями

ВМС Індії прийшли на допомогу судну, яке зазнало атаки в Аравійському морі

Українська авіація завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА