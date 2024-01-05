Кулеба про слова представника Держдепу США щодо зменшення підтримки України: Не йдеться про 2024 рік, а коли Україна матиме достатньо зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву представника Державного департаменту США Метью Міллера про те, що Вашингтон не буде підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-23 років.

"Не йдеться про підтримку у 2024 році. Державний департамент сказав, що коли Україна твердо стане на ноги, матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена. Але не йдеться про те, що у 2024 році вона буде зменшена, оскільки як сам сказав представник Держдепу, зараз Україна ще не там, і потребує підтримки в заявленому обсязі", - сказав Кулеба під час прямого ефіру в інстаграмі з журналістом Вадимом Карп'яком.

Раніше на брифінгу представник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США підтримуватимуть Україну, але "не будуть підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, оскільки хочуть допомогти Україні побудувати власну військово-промислову базу".