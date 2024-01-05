Україна й Норвегія розвиватимуть співпрацю в оборонній промисловості - Умєров після розмови з норвезьким колегою

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам у телефонній розмові обговорили ситуацію на полі бою та останню масовану повітряну атаку Росії по українських населених пунктах.

"Обговорив з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом розвиток подій на полі бою, а також нещодавню масовану комбіновану повітряну атаку росії на Україну. Вдячні Норвегії за внесок у зміцнення нашої протиповітряної оборони та розвиток Коаліції морських сил. Україна та Норвегія розвиватимуть співпрацю в оборонній промисловості", - написав Умєров у фейсбуці в п'ятницю.