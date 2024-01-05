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11:54 05.01.2024

Рада оборони Києва доручила керуючим компаніям усіх форм власності не допустити замерзання систем опалення

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Рада оборони Києва доручила керуючим компаніям усіх форм власності не допустити замерзання систем опалення

Рада оборони Києва з огляду на прогнозоване різке зниження температури повітря та потенційну загрозу масованих обстрілів української столиці доручила житлово-експлуатаційним підприємствам, керівним компаніям усіх форм власності, ОСББ і ЖБК у будь-який час доби не допустити замерзання системи опалення в разі надзвичайної ситуації.

"Для цього оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення. Також ці обслуговуючі організації мають невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів житлових будинків, де розташовані мережі опалення", - повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації в п'ятницю.

Ухваленим у п'ятницю рішенням Рада оборони Києва також постановила терміново ліквідувати виявлені недоліки, а саме: відновити порушену теплоізоляцію, закрити вікна в місцях загального користування і технічних приміщеннях, усунути протяги.

Як повідомлялося, з неділі до вівторка, 7-9 січня, в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни. Зокрема у ці дні з півночі на південь пройде значне зниження нічної температури до 13-20° морозу, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети.

"Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах, погіршення умов життєзабезпечення населення", - зазначають в Укргідрометцентрі.

Теги: #київ #опалення #системи

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