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07:25 05.01.2024

ШІ та віртуальна реальність повернуть Елвіса в лондонському шоу

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ШІ та віртуальна реальність повернуть Елвіса в лондонському шоу

Шанувальники Елвіса Преслі, які не змогли побачити свого героя за життя, зможуть побачити виступ короля рок-н-ролу наприкінці цього року завдяки віртуальній реальності, повідомляє в четвер Reuters.

У шоу Elvis Evolution буде використано штучний інтелект, голографічну проєкцію, доповнену реальність і живий театр, щоб відтворити події з життя і музики Преслі, заявила компанія Layered Reality, що займається розробкою імерсивних розваг.

"Це буде радісне святкування життя Елвіса: людини, музики і його культурної спадщини", - сказав Reuters засновник і керівник Layered Reality Ендрю МакГіннесс.

Відвідувачі вирушать у подорож із Тупело, штат Міссісіпі, де Преслі народився 1935 року, до Мемфіса, штат Теннессі, де розташований Грейсленд, і Лас-Вегаса.

"Крещендо цієї подорожі - виступ Елвіса зі штучним інтелектом", - сказав він. Layered Reality уклала угоду з Authentic Brands Group, власником маєтку Елвіса Преслі, на розробку Elvis Evolution.

За словами Макгіннеса, британська компанія отримала доступ до тисяч особистих фотографій зірки і годин домашнього відео, щоб створити нові виступи за допомогою штучного інтелекту.

Всесвітній інтерес до співака, визнаного найбільш продаваним сольним виконавцем усіх часів і народів, який продав понад 500 мільйонів записів, не слабшає через 46 років після його смерті у віці 42 років. Біографічний фільм База Лурманна "Елвіс", що вийшов 2022 року, породив нове покоління шанувальників, а фільм Софії Копполи "Прісцилла" 2023 року досліджує його складні стосунки з дружиною.

МакГіннесс сказав, що "Еволюція Елвіса" зацікавить як відданих шанувальників, так і тих, кому цікаво дізнатися більше про співака, який заспівав "Can't Help Falling in Love".

Після Лондона Elvis Evolution відвідає Лас-Вегас, Токіо і Берлін, додав він.

 

 

 

Теги: #світ #ші #масова_культура

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