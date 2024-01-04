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13:51 04.01.2024

Бельгія окреслила формат своєї участі в "коаліції F-16" із навчання українських пілотів і техперсоналу

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Бельгія окреслила формат своєї участі в "коаліції F-16" із навчання українських пілотів і техперсоналу

Бельгія направить до Данії два винищувачі F-16 і близько півсотні персоналу з березня до вересня для навчання українських пілотів, повідомляє в четвер телеканал RTBF із посиланням на бельгійське Міноборони.

Видання нагадує, що ця навчальна місія є бельгійською участю в "коаліції F-16", утвореній 13 країнами за керівної ролі Данії, Нідерландів і США.

Мета коаліції - забезпечити українські ВПС багатофункціональними одномісцевими і двомісцевими винищувачами цього типу старої моделі, побудованими в 1980-1990 рр., а також підготувати кваліфікований льотний і наземний склад для їх використання.

Підготовка пілотів здійснюватиметься одночасно у Великій Британії, Данії, Румунії та США.

Напередодні Норвегія оголосила про відправку двох F-16 для навчання українських пілотів на данську військово-повітряну базу Скрідструп.

Теги: #бельгія #f_16

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