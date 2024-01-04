У лікарні померла одна з постраждалих унаслідок обстрілу Харкова 2 січня

Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного обстрілу центру Харкова, здійсненого вранці 2 січня, зросла до двох осіб.

"На жаль, у лікарні померла одна з поранених - 84-річна жінка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, за інформацією відомства, до медиків звернулася 23-річна жінка з акубаротравмою.

Отже, станом на 4 січня відомо про 62 поранених і двох жінок, які загинули внаслідок ракетної ворожої атаки на місто вранці 2 січня.