Події

08:38 04.01.2024

У Хмельницькій області сили ППО вночі збили 2 з 2 "Shahed-136/131"

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У Хмельницькій області сили ППО вночі збили 2 з 2 "Shahed-136/131"

У Хмельницькій області сили ППО вночі збили 2 з 2 БПЛА типу "Shahed-136/131", повідомили Повітряні сили ЗС України в четвер уранці.

"У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Обидва - знищено на Хмельниччині", - сказано в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Також, за даними Повітряних сил, окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донецькій області.

 

 

 

Теги: #бпла #ппо

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