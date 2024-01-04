У Хмельницькій області сили ППО вночі збили 2 з 2 "Shahed-136/131"

У Хмельницькій області сили ППО вночі збили 2 з 2 БПЛА типу "Shahed-136/131", повідомили Повітряні сили ЗС України в четвер уранці.

"У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Обидва - знищено на Хмельниччині", - сказано в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Також, за даними Повітряних сил, окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донецькій області.