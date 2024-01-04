Події

08:17 04.01.2024

Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів і 28 артилерійських систем противника

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Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів і 28 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 12 танків, 21 бронемашину, 28 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 5 безпілотників, 2 крилаті ракети, 38 одиниць авто та спецтехніки, інформує про втрати противника Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 362280 (+780) осіб, танків - 6002 (+12) од, бойових броньованих машин - 11128 (+21) од, артилерійських систем - 8574 (+28) од, РСЗВ - 947 (+2) од, засоби ППО - 630 (+1) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6753 (+5), крилаті ракети - 1785 (+2), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11423 (+32) од, спеціальна техніка - 1304 (+6)", - зазначено в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

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