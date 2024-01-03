Єрмак обговорив із главою МЗС Мексики підготовку до зустрічі радників із нацбезпеки у Швейцарії, на якій обговорять Українську Формулу миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Мексики Алісією Барсеною, під час якої співрозмовники обговорили підготовку до наступної зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики лідерів держав, яка буде присвячена реалізації пунктів Української Формули миру та відбудеться в січні у Швейцарії.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в середу, Єрмак запросив представників Мексики взяти участь у цій зустрічі, а також у Глобальному саміті миру.

Окрему увагу сторони приділили активізації відносин України та Латинської Америки.