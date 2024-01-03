Події

18:12 03.01.2024

У районі Вербового на Запоріжжі українські воїни покращили тактичне становище

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У районі Вербового на Запоріжжі українські воїни покращили тактичне становище

У районі Вербового (Запорізька обл.) українські воїни покращили своє тактичне становище, великого прориву немає, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Скажімо так, це деяке покращення нашого тактичного становища. Тобто якогось великого прориву немає", - прокоментував Штупун в ефірі телемарафону просування українських військ у районі Вербового.

У районі Роботиного (Запорізька обл.) також триває активна робота і українських, і ворожих підрозділів, зазначив речник. Противник намагається відбити раніше втрачені позиції і не дати українським силам просунутися вперед.

За словами Штупуна, "глобальна" ціль росіян - відбити всі втрачені позиції, однак їм це не вдається. "Наскільки ми бачимо, сил для цього в них наразі немає", - констатував він.

У ЗСУ також зазначили, що по всій лінії бойового зіткнення противник активізувався, "є ознаки, що він продовжуватиме атакувати".

Раніше вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили за добу покращили становище на південний схід від Новобахмутівки на авдіївському напрямку, а в районі Вербового просунулися вперед, змусивши ворога залишити деякі позиції.

Теги: #зсу #запорізька_область

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