СБУ затримала в Києві ексчиновника, який чинив інформдиверсії проти України

Служба безпеки України затримала в Києві колишнього чиновника - агента ФСБ, який пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента фсб, який проводив інформаційні диверсії проти України. Ним виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, після звільнення з державної служби 2014 року експосадовець почав позиціонувати себе як "політексперт" і автор видань, у яких вихваляв агресивну політику РФ щодо України.

"З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби фсб, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України. Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську", - наголошується в повідомленні.

Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області.

Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента та затримали його у власному будинку.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України.

За інформацією СБУ, час обшуків у помешканні й автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь РФ. Також у фігуранта виявлено "нагороду за співпрацю" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової та національної приналежності.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.