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23:24 02.01.2024

Єрмак і Салліван погодили важливість посилення ППО для України на тлі терористичних атак РФ

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Єрмак і Салліван погодили важливість посилення ППО для України на тлі терористичних атак РФ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у першій у 2024 р. телефонній розмові з радником із нацбезпеки США Джейком Салліваном узгодив важливість посилення ППО для України на тлі терористичних атак РФ, повідомила прес-служба глави держави.

"Співрозмовники погодилися з важливістю посилення української протиповітряної оборони. Було наголошено на важливості збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США", - сказано в повідомленні.

Єрмак поінформував Саллівана про наслідки масованих обстрілів території України, що відбулися в ніч на вівторок, з боку Росії з використанням різних видів ракетного озброєння і дронів-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, він розповів про результати роботи сил ППО, які збили переважну більшість ворожих повітряних цілей, зокрема й аеробалістичні ракети "Кинджал".

Керівник ОП подякував команді президента США за зусилля, спрямовані на якнайшвидше ухвалення Конгресом США необхідного Україні пакета допомоги.

Сторони також скоординували кроки з реалізації планів українсько-американського співробітництва на 2024 рік за всіма напрямами, зокрема у сфері нацбезпеки. 

Теги: #сша #пво #україна #посилення

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