Умєров: РФ доводить, що не зупинить свою агресію, доки ми її не зупинимо

Терористична держава навмисно завдає ударів по критичній інфраструктурі та житловим кварталам, доводячи, що Росія не зупинить свою агресію, доки ми її не зупинимо, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Сьогодні вранці Росія здійснила ще одну масовану повітряну атаку на Україну. Противник комбінував декілька типів ракет і використовував складні траєкторії польоту. Це була дуже небезпечна атака, внаслідок якої загинули й дістали поранення ні в чому не винні люди, було пошкоджено лінії електропередачі та газопровід, порушено подачу води. Терористична держава навмисно завдає ударів по критично важливій інфраструктурі та житловим кварталам, доводячи, що Росія не зупинить свою агресію, доки ми її не зупинимо", - написав Умєров у Х (Twitter) у вівторок.