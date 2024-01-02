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13:35 02.01.2024

Координаторка ООН в Україні Браун: Я підтверджую наше зобов'язання продовжувати підтримувати народ України

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Координаторка ООН в Україні Браун: Я підтверджую наше зобов'язання продовжувати підтримувати народ України

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засуджує повторну хвилю нападів РФ на столицю та інші великі міста України, ідеться в її заяві, оприлюдненій пресслужбою ООН у вівторок.

"Від імені гуманітарного співтовариства я ще раз підтверджую наші зобов'язання продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням Російської Федерації... Організація Об'єднаних Націй знову нагадує Російській Федерації, що невибіркові удари й обстріл цивільного населення та цивільної інфраструктури суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом", - заявила Браун.

Вона зазначила, що третій день поспіль через масштабні повітряні удари РФ гинуть люди, зокрема діти, пошкоджуються будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Викликає занепокоєння, що багато районів столиці України залишилися без світла та водопостачання саме тоді, коли очікується, що температура цього тижня знизиться майже до -20 градусів за Цельсієм. Унаслідок бойових дій без електроенергії також залишаються сотні тисяч людей у Донецькій області", - зазначила Браун.

Теги: #оон #браун

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