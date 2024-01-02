Події

08:53 02.01.2024

У результаті ранкових ударів по Харкову одна людина загинула, кількість постраждалих перевищила 20 осіб - Синєгубов

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У результаті ранкових ударів по Харкову одна людина загинула, кількість постраждалих перевищила 20 осіб - Синєгубов

У вівторок, близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині Харкова, зокрема в Шевченківському районі, є загиблий і постраждалі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На цю хвилину (8:45 - ІФ-У) - понад 20 постраждалих. Одна людина загинула. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, іншу цивільну інфраструктуру, є загоряння автомобілів. Інформація оновлюється. Служби продовжать огляд місць ударів... Вид ракет встановлюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #жертва #харків #постраждалі #ракетна_атака

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