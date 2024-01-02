Події

01:11 02.01.2024

Успішна операція у Криму та у Чорному морі може стати прикладом для всього світу

3 хв читати
Успішна операція у Криму та у Чорному морі може стати прикладом для всього світу

Крим та пов'язана з ним частина Чорного моря можуть стати центром війни, вважає президент України Володимир Зеленський.

Ізоляція Криму, незаконно анексованого Росією у 2014 році, та деградація там військового потенціалу Росії "надзвичайно важлива для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак із цього регіону", - сказав він в інтерв'ю виданню The Economist, опублікованому в понеділок.

Успішна операція стане "прикладом для всього світу", продовжує він. "Це також мало б великий ефект усередині Росії".

Він наголошує, що армія Путіна не змогла взяти жодного великого міста у 2023 році, тоді як Україні вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря і тепер відправляє мільйони тонн зерна за новим маршрутом, що проходить південним узбережжям України. "Величезний результат!" – заявляє президент.

Він запросив "Таурус", німецьку малопомітну крилату ракету дальньої дії, здатну вибухати глибоко всередині мети. Це може дозволити Україні зруйнувати Керченський міст вартістю 4 мільярди доларів, фактично ізолюючи Кримський півострів від Росії. "Росія має знати, що для нас це військовий об'єкт".

"Можливо, нам не вдалося [у 2023 році] домогтися того, чого хотів світ. Можливо, не все так швидко, як хтось собі уявляв", - каже він, але думка про те, що Путін перемагає, - це не більше ніж "почуття". Реальність, за його словами, така, що російські війська все ще зазнають різанини в таких місцях, як Авдіївка, звідки він щойно повернувся.

За словами Зеленського, зверненим до Заходу, "даваючи нам гроші чи даючи нам зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших".

Якщо Росії дозволять забрати українських дітей, вони заберуть і інших дітей. Якщо Росія порушить права українців, вона порушить права у світі. Якщо Україна програє, Путін наблизить свої війни до Заходу. "Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що вона тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усім вашим ЄС, НАТО, свободою та демократією", - сказав Зеленський.

За його словами, "спецслужби низки європейських країн почали [розглядати] можливість нападу на їхню територію з боку Росії... Навіть тих країн, які не входили до складу СРСР".

Що стосується пропозицій про переговори, Зеленський каже, що не бачить "будь-яких фундаментальних кроків уперед до миру з боку Росії". Натомість він і українці зазнають шквалу повітряних атак на українські міста на сході, півдні, півночі та заході. "Я бачу лише кроки терористичної країни".

І якщо Росія посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, як повідомляють деякі західні ЗМІ, то це не тому, що вони праведники, а тому, що у них недостатньо ракет, боєприпасів чи підготовлених військ. Їм потрібна ця пауза. Відновити всі свої сили. А потім щосили перевернути сторінку цієї війни".

"Мобілізація – це не лише питання відправлення солдатів на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу та деокупувати нашу землю. Давайте будемо чесними, ми перейшли на внутрішню політику", — каже Зеленський.

Нор, за його словами, "якщо ми продовжимо концентруватися на внутрішній політиці, нам потрібно оголосити вибори. Міняти закон, Конституцію. Але забудьте тоді про контрнаступальні дії та деокупацію", - сказав він.

Теги: #крим #інтервю #economist #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 01.01.2024
Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

00:05 01.01.2024
Україна у 2023 році стала сильнішою - Зеленський у Новорічному привітанні

Україна у 2023 році стала сильнішою - Зеленський у Новорічному привітанні

18:53 31.12.2023
Зеленський нагородив майже 700 воїнів із передової

Зеленський нагородив майже 700 воїнів із передової

23:02 30.12.2023
Зеленський про атаку Харкова: За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність

Зеленський про атаку Харкова: За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність

18:25 29.12.2023
Зеленський відвідав Авдіївку

Зеленський відвідав Авдіївку

10:35 29.12.2023
Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

11:10 28.12.2023
У планах на 2024 рік - розширення в західному та південному від України напрямках, більше країн та оновлення автобусного парку - директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії

У планах на 2024 рік - розширення в західному та південному від України напрямках, більше країн та оновлення автобусного парку - директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії

21:23 26.12.2023
Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

21:21 26.12.2023
НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

21:14 26.12.2023
Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилося до 29 осіб

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

Норвегія дозволила прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

ОСТАННЄ

Число загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилося до 29 осіб

Омбудсмен подав запит щодо відповідності закону посилення контролю на кордоні

Окупанти за день обстріляли чотири громади Сумської області, двоє людей загинуло, один поранений

Сили ППО збили чотири БПЛА на півдні України

У результаті обстрілу передмістя Херсона постраждала жінка

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

Норвегія дозволила прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні

У Японії знайшли двох загиблих унаслідок землетрусу

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА