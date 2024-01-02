Успішна операція у Криму та у Чорному морі може стати прикладом для всього світу

Крим та пов'язана з ним частина Чорного моря можуть стати центром війни, вважає президент України Володимир Зеленський.

Ізоляція Криму, незаконно анексованого Росією у 2014 році, та деградація там військового потенціалу Росії "надзвичайно важлива для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак із цього регіону", - сказав він в інтерв'ю виданню The Economist, опублікованому в понеділок.

Успішна операція стане "прикладом для всього світу", продовжує він. "Це також мало б великий ефект усередині Росії".

Він наголошує, що армія Путіна не змогла взяти жодного великого міста у 2023 році, тоді як Україні вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря і тепер відправляє мільйони тонн зерна за новим маршрутом, що проходить південним узбережжям України. "Величезний результат!" – заявляє президент.

Він запросив "Таурус", німецьку малопомітну крилату ракету дальньої дії, здатну вибухати глибоко всередині мети. Це може дозволити Україні зруйнувати Керченський міст вартістю 4 мільярди доларів, фактично ізолюючи Кримський півострів від Росії. "Росія має знати, що для нас це військовий об'єкт".

"Можливо, нам не вдалося [у 2023 році] домогтися того, чого хотів світ. Можливо, не все так швидко, як хтось собі уявляв", - каже він, але думка про те, що Путін перемагає, - це не більше ніж "почуття". Реальність, за його словами, така, що російські війська все ще зазнають різанини в таких місцях, як Авдіївка, звідки він щойно повернувся.

За словами Зеленського, зверненим до Заходу, "даваючи нам гроші чи даючи нам зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших".

Якщо Росії дозволять забрати українських дітей, вони заберуть і інших дітей. Якщо Росія порушить права українців, вона порушить права у світі. Якщо Україна програє, Путін наблизить свої війни до Заходу. "Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що вона тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усім вашим ЄС, НАТО, свободою та демократією", - сказав Зеленський.

За його словами, "спецслужби низки європейських країн почали [розглядати] можливість нападу на їхню територію з боку Росії... Навіть тих країн, які не входили до складу СРСР".

Що стосується пропозицій про переговори, Зеленський каже, що не бачить "будь-яких фундаментальних кроків уперед до миру з боку Росії". Натомість він і українці зазнають шквалу повітряних атак на українські міста на сході, півдні, півночі та заході. "Я бачу лише кроки терористичної країни".

І якщо Росія посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, як повідомляють деякі західні ЗМІ, то це не тому, що вони праведники, а тому, що у них недостатньо ракет, боєприпасів чи підготовлених військ. Їм потрібна ця пауза. Відновити всі свої сили. А потім щосили перевернути сторінку цієї війни".

"Мобілізація – це не лише питання відправлення солдатів на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу та деокупувати нашу землю. Давайте будемо чесними, ми перейшли на внутрішню політику", — каже Зеленський.

Нор, за його словами, "якщо ми продовжимо концентруватися на внутрішній політиці, нам потрібно оголосити вибори. Міняти закон, Конституцію. Але забудьте тоді про контрнаступальні дії та деокупацію", - сказав він.