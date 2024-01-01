Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів у новому році першу міжнародну розмову - з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Передусім спілкувалися на безпекову тематику. Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари "шахедів". Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів", - написав Зеленський у телеграмі в понеділок, 1 січня.

Він висловив подяку прем'єру Канади "за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема, за постачання додаткових "Насамсів" - систем і ракет до них".

Крім того, за словами Зеленського, "обговорили роботу над гарантіями безпеки, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди".

Обговорювали також підготовку 4-ої зустрічі радників, які працюють з реалізації Формули миру. "Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі. Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері", - написав Зеленський.

"Ми цінуємо взаємодію з Канадою і вдячні за кожен прояв підтримки нашої держави, нашої незалежності", - наголосив Зеленський.