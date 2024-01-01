Події

18:16 01.01.2024

На Сумщині кількість жертв унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох осіб - МВС

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На Сумщині кількість жертв унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох осіб - МВС

У Сумській області кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох, із-під завалів дістали тіло чоловіка, ще одна жінка дістала травми, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Сумщина. Армія РФ завдала удару по двоповерховому будинку. Унаслідок удару ворожого БПЛА від отриманих травм померла в лікарні 52-річна жінка, тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів, ще одну жінку травмовано", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

У МВС повідомляють, що на місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок влучання ворожого БПЛА в житловий будинок в Есманській громаді Сумської області загинула жінка.

Теги: #бпла #сумська_область

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