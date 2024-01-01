РФ вивела в Чорне море п’ять кораблів, зокрема три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Флот РФ вивів у Чорне море п’ять кораблів, серед яких три носії "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет, повідомили Військово-морські сили ЗС України інформацію станом на 08.00 понеділка.

"Станом на 08:00 01.01.2024 у Чорному морі п’ять ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет; в Азовському морі один ворожий корабель; у Середземному морі три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться в повідомленні ВМС.

Також наголошується, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 13 суден, з них три рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 12 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.