Росіяни ввечері знову завдали ракетного удару по Одесі

Російські окупаційні війська в суботу ввечері вкотре завдали ракетного удару по Одесі, постраждалих немає, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"У передвечірній час російські терористи вкотре завдали ракетного удару по Одесі. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, з літака тактичної авіації, що заходив з акваторії Чорного моря, випустили авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств.

Повітряна тривога в області триває