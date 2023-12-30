Росіяни ввечері знову завдали ракетного удару по Одесі
Російські окупаційні війська в суботу ввечері вкотре завдали ракетного удару по Одесі, постраждалих немає, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
"У передвечірній час російські терористи вкотре завдали ракетного удару по Одесі. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.
За його словами, з літака тактичної авіації, що заходив з акваторії Чорного моря, випустили авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств.
Повітряна тривога в області триває