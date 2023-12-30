Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей, поранено шестеро

Унаслідок обстрілів із боку російських окупаційних військ у Донецькій області в суботу загинуло троє людей, поранено шестеро, повідомив Офіс генерального прокурора в суботу ввечері.

"За даними слідства, 30 грудня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по м. Авдіївці. Засіб ураження влучив у город неподалік приватного домоволодіння. Отримавши осколкові поранення, на власному подвір'ї загинула 76-річна жінка", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

Як повідомляється, невдовзі російські війська обстріляли м. Селидове, ймовірно, з використанням ракети "Іскандер-М". Від отриманих тілесних ушкоджень, несумісних із життям, загинула місцева жителька 60 років. Її 36-річний син зазнав поранень і зараз перебуває в лікарні.

Також унаслідок обстрілу російських військ травмовані двоє чоловіків 25-ти і 31 року та жінка 65 років. Звернулися до медзакладу із забоями також дві жінки 68 і 76 років. Пошкоджено 38 приватних домоволодінь і лінії електропередачі. "Усім постраждалим надається екстрена медична допомога, четверо з них госпіталізовані до хірургічного відділення", - інформує Офіс генпрокурора.

Як повідомляється, у суботу під вогнем російської армії опинилося і с. Прогрес Покровського району. Там загинула жінка 73 років, яка під час атаки перебувала вдома.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування.