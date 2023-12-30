Події

20:25 30.12.2023

У результаті обстрілів у Нікополі поранено жінку, зафіксовано множинні руйнування

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У результаті обстрілів у Нікополі поранено жінку, зафіксовано множинні руйнування

Унаслідок масованого обстрілу Нікополя поранено жінку, зафіксовано множинні руйнування, зокрема, і ліній газо- та електромереж, повідомив голова районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко.

"Зранку росіяни обстрілювали прибережні громади району зі ствольної артилерії та застосовували БПЛА-камікадзе. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь і населені пункти Марганецької та Мирівської ТГ. Поранено мешканку міста 1958 року народження, з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями її госпіталізовано в лікарню", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

"Із власного будинку рятувальники деблокували нікопольця 1936 року народження", - додав Євтушенко.

За його даними, за день "пошкоджено двадцять приватних і один багатоповерховий будинки, адміністративну будівлю, комунальне підприємство, майно агрофірми, вісімнадцять господарських будівель, автотранспорт, лінії газо- та електромережі".

 

 

Теги: #обстріли #нікополь #наслідки

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