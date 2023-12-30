Події

19:23 30.12.2023

Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні, загинула жінка

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Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні, загинула жінка

Російські окупаційні війська в суботу ввечері здійснили обстріл житлового будинку в Херсоні, унаслідок чого є один загиблий, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Увечері російська армія обстріляла житловий будинок у Херсоні", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, наразі відомо про одного загиблого внаслідок ворожого удару.

Пізніше Прокудін повідомив, що "через російський удар по Корабельному району Херсона загинула жінка. Їй було 59 років", - написав він у телеграм-каналі та висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

 

 

 

 

 

Теги: #херсон #обстріл

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