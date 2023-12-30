Під Києвом підліток підірвав гранату в під'їзді, його затримали

Підліток підірвав гранату в під'їзді житлового будинку в місті Обухів Київської області, порушника затримано, повідомляє поліція Київської області.

"29 грудня, близько 23-ї години, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків Обухова. (...) Правоохоронці встановили, що 15-річний правопорушник під час конфлікту зі знайомими в під'їзді житлового будинку дістав вибуховий пристрій із кишені та кинув. Після чого неповнолітній втік", - йдеться в повідомленні поліції у фейсбуці.

Як повідомляється, поліцейські терміново ввели поліцейську спецоперацію із залученням поліції Київщини, зокрема Обухівського управління поліції. Правопорушника швидко виявили. Як повідомляє поліція, підривник був травмований, під'їзд пошкоджено.

На місці події працювали фахівці вибухотехніки, які вилучили залишки корпусу гранати. Підозрюваного затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.