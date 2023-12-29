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18:51 29.12.2023

Унаслідок обстрілу Нікополя постраждали три людини - ОВА

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Унаслідок обстрілу Нікополя постраждали три людини - ОВА

У п'ятницю ворог п’ять разів обстріляв з артилерії та дронів-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок обстрілу в Нікополі постраждало троє людей, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі є постраждалі. Троє чоловіків. Одному – 49, і він госпіталізований. Двом – по 29. Їхній стан задовільний, тож лікуватимуться вдома. Збитків зазнали два фермерські господарства. Там побиті складські приміщення і машини. Зачепило й підприємства – комунальне та промислове", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Крім цього, в місті пошкоджено 11 приватних, один двоповерховий будинок, гуртожиток, шість господарських будівель, лінії електропередач і сонячні панелі.

За уточненою інформацією, в Новомосковську внаслідок ракетної атаки пошкоджено 42 будинки та освітній заклад.

Загалом у Дніпропетровській області за день загинули шестеро людей, 38 - постраждали.

 

Теги: #обстріл #нікополь

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