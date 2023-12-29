У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до семи осіб - Кличко

У Києві кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару збільшилася до семи осіб, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"Тіла ще трьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі протягом кількох останніх годин. Кількість загиблих у результаті ранкової атаки на столицю зросла до семи людей", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше повідомляли про шістьох загиблих і 30 поранених унаслідок ранкового ракетного обстрілу столиці.