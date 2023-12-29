Події

11:59 29.12.2023

У Запоріжжі четверо загиблих після ракетної атаки

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У Запоріжжі четверо загиблих після ракетної атаки

Чотири людини загинули внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п'ятницю вранці, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Наразі відомо про чотирьох загиблих. Щирі співчуття рідним та близьким... Ніколи не пробачимо!" - написав Малашко в телеграмі.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв про двох загиблих жінок унаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п'ятницю вранці і десятьох постраждалих. За його словами, обстрілами пошкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок і вибито вікна в 19-ти багатоповерхових житлових будинках, двох навчальних закладах і в медичному закладі. Крім того, пошкоджень зазнали близько 20 гаражів, автозаправна станція та будівля готелю.

 

Теги: #запоріжжя #жертви

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