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11:42 29.12.2023

РФ офіційно відправила на лінію фронту батальйон, сформований з українських військовополонених - ISW

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РФ офіційно відправила на лінію фронту батальйон, сформований з українських військовополонених - ISW

РФ офіційно відправила батальйон, сформований з українських військовополонених, на лінію фронту в Україні, що стало черговим порушенням Женевської конвенції про військовополонених, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 28 грудня.

"Російські державні ЗМІ "РИА Новости" і "Россия-1" повідомили 28 грудня, що в бою проти українських сил біля Урожайного на заході Донецької області взяли участь бійці батальйону "Богдан Хмельницький", сформованого з українських військовополонених і підпорядкованого формуванню "Каскад" МВС "Донецької Народної Республіки". Російські ЗМІ раніше повідомили 27 жовтня, що батальйон завербував біля 70 українських військовополонених із виправних колоній у Росії та відправив їх на навчання перед відправленням у західну частину Донецької області на початку листопада", - йдеться у зведенні.

У ISW зазначають, що явні порушення Росією Женевської конвенції про військовополонених, імовірно, свідчать про причетність до цього елементів 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії (ДШД), яка брала участь у вбивствах мирних жителів у Київській області 2022 року.

"На кадрах, знятих із безпілотника 27 грудня, видно, як російські військові страчують трьох українських військовополонених біля Роботиного на заході Запорізької області, а на кадрах від 13 грудня додатково видно, як російські війська в цьому районі використовують українських військовополонених як живий щит. 28 грудня генеральний прокурор України перевірив достовірність відео від 27 грудня і припустив, що за страти, ймовірно, несуть відповідальність елементи російської 76 дивізії ДШД, з огляду на те, що 76 дивізія є основним російським формуванням, яке діє в районі Роботиного", - наголошується в повідомленні.

При цьому повідомляється, що російське військове командування має намір розформувати до кінця року з'єднання "Каскад", яке з 2017 року діє як російське нерегулярне формування.

 

Теги: #війна #isw

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