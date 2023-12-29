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11:21 29.12.2023

В Одесі троє загиблих від російського ракетного удару - обладміністрація

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В Одесі троє загиблих від російського ракетного удару - обладміністрація

Троє людей загинули внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по житлових будинках в Одесі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Унаслідок атаки по Одесі також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники щойно витягли з-під завалів тіло людини. Кількість жертв унаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох. Пошукові операції тривають", - написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували з пошкодженого ударом 17-поверхового житлового будинку 23 осіб.

"Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а всі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених", - повідомив Кіпер.

Раніше він повідомив про двох загиблих і 15 постраждалих унаслідок ракетного удару. "Ворог влучив у житлові будинки мирних жителів. Унаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей - 6 і 8 років. Усі постраждалі наразі отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у важкому стані", - написав Кіпер.

 

Теги: #жертви #одеса #обстріли

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