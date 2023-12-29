Окупанти провели низку рейдів селами тимчасово окупованого півдня - ЦНС

У другій половині грудня російські окупанти провели низку рейдів селами тимчасово окупованого півдня, для "профілактичних бесід" із тими, хто відмовляється отримувати паспорт РФ, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Напередодні Нового Року росіяни провели рейди селами ТОТ Херсонщини, під час яких населені пункти перекривали, а в людей проводили обшуки щодо можливої співпраці з Силами оборони", - йдеться в повідомленні ЦНС.

Згідно з даними Центру, в регіоні більшість населення так і не отримала паспорт РФ. "У результаті росіяни змушені дозволити голосування на так званих виборах президента без російського паспорта", - інформує ЦНС.

Підкреслюється, що загарбники продовжують примусову паспортизацію, щоб за документами змінити склад населення тимчасово окупованих територій.