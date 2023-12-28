Події

15:32 28.12.2023

30 окупантів, один танк і три БМП знищені внаслідок штурму росіянами Синьківки - Сирський

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30 окупантів, один танк і три БМП знищені внаслідок штурму росіянами Синьківки - Сирський

30 окупантів, один танк і три БМП знищені внаслідок ранкового штурму росіянами Синьківки на куп'янському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Ранковий штурм російськими окупантами н.п. Синьківка. Результат: один танк і три БМП, 30 окупантів знищено. Один танк ушкоджено та 10 осіб поранено", - написав Сирський у телеграм-каналі, опублікувавши відео роботи українських воїнів.

Теги: #купянський_напрямок

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